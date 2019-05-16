Türkiye'yi BM'ye şikayet etti

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, dün akşam, BM Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’la telefonda görüştü ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki eylemlerini şikayet etti.



Kıbrıs Haber Ajanı KİPE’nin haberine göre, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, konuya ilişkin açıklamasında, Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in dün akşam BM Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’la görüştüğünü belirtti.



Prodromu’nun açıklamasına göre, Anastasiadis dün akşamki telefon görüşmesinde Lute’a, Türkiye’nin Kıbrıs’ın güneyinde ilan edilen MEB’inde ihlalleri olduğu iddiasıyla, bunların uygun ortam oluşmasına ve müzakerelerin yeniden başlamasına imkan tanımadığını aktardı.

Anastasiadis ayrıca, “Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulunması için müzakerelere hazır olduğunu da dile getirdi.

Lute’un ise Anastasiadis’e, BM Genel Sekreterinden aldığı görev temelinde müzakerelerin yeniden başlaması için uygun şartların oluşması yönünde çalışacağını yinelediğini belirten Prodromu, Lute’un adaya gelip gelmeyeceği konusunda ise Anastasiadis’e herhangi bir bilgi aktarmadığını sözlerine ekledi.