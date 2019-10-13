Türkiye'ye yaptırım mesajı: Beklemede kalın

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından bir açıklama yaparak "Türkiye'ye kuvvetli yaptırımlar uygulama konusunda Lindsey Graham ve Demokratlar dahil Kongre'nin birçok üyesiyle uğraşıyorum. Maliye Bakanlığı hazır, ekstra yasa tasarıları gerekebilir. Bu konuda müthiş bir fikir birliği var. Türkiye bunun yapılmamasını istedi. Beklemede kalın" ifadelerini kullandı.