“Türkiye’ye ‘İslam tokadı’ iddiası”

Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı’nda eski nüfuzuna sahip olmadığı iddia edilerek, buna paralel olarak Güney Kıbrıs’ın Mısır, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan gibi ülkelerle yakınlaşması sonucu Kıbrıs sorununda bir “avantaja” sahip olduğu ileri sürüldü.

Alithia gazetesi “Türkiye İçin İslam Tokadı” başlığıyla manşetten verdiği ve iç sayfalarında ayrıntılarını aktardığı haberinde, Güney Kıbrıs ile Türkiye’nin Arap ülkeleriyle ilişkileri ve bunun, Kıbrıs sorununda alınan kararlara etkisiyle ilgili analiz ve değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin, Kıbrıs sorununda fikirlerini kabul ettirme çabasında önemli bir “kartı” kaybettiğini iddia eden gazete, Türkiye’nin, İslam İşbirliği Örgütü’nde on yıllarca sahip olduğu nüfuzunun artık olmadığını savunarak, bu durumun, Güney Kıbrıs’ın lehine olduğunu öne sürdü.

Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in dün yaptığı açıklamalarda, KıbrısRum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Suudi Arabistan ziyaretini yorumlarken, Suudi Arabistan Kralı Selman’ın uluslararası yasallık ve BM kararlarının belirlediği çerçevede hareket ettiğini belirterek, “Türkiye’nin artık İslam İşbirliği Örgütü’nde istediği gibi davranamadığını” iddia ettiğini aktaran gazete, Kasulidis’in bu sözlerinin bu yukarıda bahsedilen görüntüyü teyit ettiğini ileri sürdü.



Gayri resmi liderlik empozesi

Ankara’nın yıllarca İslam İşbirliği Örgütü ya da -2011’den itibaren sahip olduğu yeni ismiyle- İslam İşbirliği Konferansı’nda gayri resmi liderlik rolünü empoze etmeye çalıştığını savunan gazete, 2004’ten 2014’e kadar İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Genel Sekreterliğini Ekmelettin İhsanoğlu’nun üstlenmesiyle Türkiye’nin, teşkilatın liderliğinde yer aldığını belirtti.

Tüm bu yıllar boyunca Türkiye’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili kararları kendi ifadeleriyle geçirdiğini savunan gazete, 2014’de durumun değişmeye başladığını belirterek, Türkiye’nin Mısır, İran ve Suudi Arabistyan’la ilişkilerinin kötüleşmesi sonucu İslam İşbirliği Teşkilatı’ndaki dengeleri değiştirdiğini ve bunun Türkiye lehine bir durum olmadığını yazdı.

Aynı zamanda Güney Kıbrıs’ın Arap ülkeleriyle ilişkilerinin iyileşmesinin Kıbrıs sorununa “olumlu” etki yaptığı savunan gazete, Güney Kıbrıs’ın Mısır, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gibi ülkelerle sahip olduğu sıkı ilişkilere işaret etti.