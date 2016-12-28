Gamze PİR BAYKUR

İran’da İslam dininden Hristiyan dinine geçtiği için yargılanan ve 16 yıl hapis cezasına mahkum edilen S.E.R, aleyhine kesinleşmiş olan hapis cezasından kaçmak için sahte pasaportla 7 Aralık tarihinde KKTC’ye gelmiş, 12 Aralık tarihinde ise yine sahte pasaportla Güney Kıbrıs’a geçtikten sonra ayni gün yine konu sahte pasaportla KKTC’ye giriş yaparken yakalanmıştı. 13 Aralık tarihinde “Sahtelenmiş belgeyi tedavüle sürme”, “Başkasının kimliğine bürünme” ve “Sahte davranışla kayıt temin etme” suçlamalarıyla ilgili olarak Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan ve aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edilen zanlı S.E.R, 16 Aralık tarihinde Türkiye’ye ihraç edilmişti ancak Türkiye Cumhuriteyi zanlı Rodsariyi kabul etmeyerek önceki gün KKTC’ye iade etti.

Sahte pasaportla 2 kez KKTC’ye girdi...

Meselenin tahkikat memuru İbrahim Bulut, İran uyruklu zanlının, 7 Aralık tarihinde Türkiye’den gelerek daha önceden sahtelenmiş olan ve başkasının adına düzenlenmiş İran pasaportunu Girne Turizm Limanında muhaceret görevlisine işlem yaptırmak için verip tedavüle sürdükten sonra başkasının kimliğine bürünerek sahtekarlıkla kayıt temin ettiğini ve KKTC’ye giriş yaptığını söyledi. Zanlının 12 Aralık tarihinde ise Mağusa’ya gelerek ayni pasaport ile Akyar Kara Giriş Kapısından Güney Kıbrıs’a geçmek için konu pasaportu muhaceret görevlilerine verip tedavüle sürdüğünü ve başkasının kimliğine büründünkten sonra sahtekarlıkla kayıt temin ederek Güney Kıbrıs’a geçtiğini belirten Bulut, zanlının yine ayni tarihte Güney Kıbrıs’tan Beyarmudu Kara Giriş Kapısına gelerek ayni pasaportu muhaceret görevlisine vermek suretiyle tedavüle sürüp başkasının kimliğine bürünerek KKTC’ye geçmek isterken tespit edildiğini açıkladı. Bulut, zanlının ayni gün tutuklanarak Mağusa Polis Müdürlüğüne getirildiğini söyleyerek, zanlının gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini belirtti. Zanlı aleyhine yürütülen tahkiklatın tamamlandığını belirten Bulut, KKTC’de hiç bir bağı bulunmayan zanlının 20 günü geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Cezaevine gönderildi...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlının davaları mahkemece sonuçlanıncaya değin 20 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.