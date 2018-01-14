KKTC’de görevli Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri Mehmet Ali Sakin dün KKTC Polisi tarafından gözaltına alınarak Türkiye'ye iade edildi. Elde edilen bilgilere göre FETÖ soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan ve kayıplara karışan Sakin bir süredir aranıyordu. Hakkında tutuklama emri bulunan Sakin, dün KKTC Polisi tarafından Mağusa’da tespit edilerek gözaltına alındı. Sakin, eşi ve çocukları ile birlikte polis eşliğinde dün akşam Mersin'e gönderilmek üzere Mağusa Limanı’nda gemiye bildirildi. Sakin’in Mersin’de yetkililere teslim edileceği öğrenildi.