“Türkiye’ye giden öğrencilerin test sonucu negatif”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkemizden Türkiye’ye gönderilen öğrencilerde ‘Covid-19’ şüphesi olduğu haberlerine yönelik açıklamada bulundu.

Özersay, TC Lefkoşa Büyükelçisi ile görüştüğünü ve Ağrı’ya giden öğrencilere test yapıldığını ve sonucun negatif olduğunu kaydetti.

Öğrencilere ikinci bir testin daha yapılacağı da vurgulandı.

Sosyal medyadan yapılan açıklama şu şekilde:

“Dün üç uçakla ülkemizden Türkiye’ye gönderilen ve orada karantina altına alınan öğrencilerden 18'inin ateşlerinin yüksek çıkması üzerine test yapılmak üzere hastaneye götürüldükleri haberi basında yer almıştı. Bundan hareketle bugün ülkemizde aslında bilinmeyen çok sayıda pozitif vaka olduğunu iddia edenler oldu.

Dün bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi sayın Başçeri ile temas ettim. Bugün itibariyle sayın Büyükelçinin Ağrı Valiliğinden edindiği ve benimle paylaştığı bilgi şu şekildedir, kamuoyumuzun dikkatine:

“yüksek ateş nedeniyle Ağrı’da hastaneye götürülüp test yapılan öğrencilerin test sonuçları negatiftir. Öte yandan ihtiyaten bir öğrenciye ikinci kez test yapılması kararlaştırılmıştır”.

Bu ve benzeri konuları hafife almıyoruz ve yakından takip ediyoruz, temkinli ve denetleyen olun ama kaygılanmayın, içiniz rahat olsun.”