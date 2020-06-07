“Türkiye’ye giden feribottan düşüp kayboldu”

Kıbrıs’ta askerliğini tamamlayan Kütahyalı 26 yaşındaki Servet Altın, dönüş yolunda bindiği feribottan denize düşerek kayboldu.

İhlas Haber Ajansı’nın haberine göre, Kütahya’da yaşayan Altın, Korona virüsünden dolayı 30 Mayıs'ta terhis oldu, Türkiye'ye dönebilmek için feribota bindi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, Servet Altın Kıbrıs açıklarında denize düştü ve kayboldu. Altın'ı arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.