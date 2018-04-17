Türkiye'ye gidemeden yakalandılar!

Sahil Güvenlik ekipleri, Tatlısu açıklarında dün sabaha karşı saat 04.30’da Türkiye’ye gidecek bir teknenin içerisinde 13 mülteci tespit etti. Tekne kaptanı ve 13 Bangladeş uyruklu mülteci gözaltına alındı.

Polis Basın Subaylığı konu ile ilgili şu bilgiyi paylaştı: 16.04.2018 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Tatlısu’nun 11 deniz mili kuzey doğusunda, “Travila” isimli tekne içerisinde Bangladeş uyruklu toplam 13 erkek şahıs Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilmişlerdir. Bahse konu şahıslar ve tekne kaptanı E.K. (E-53) tutuklanmıştır.

Yapılan ileri soruşturmada, kaptan E.K’nin, kullanımında bulunan Travila isimli tekne ile 15.04.2018 tarihinde, saat 16:00 sıralarında onaylanmış liman olmayan Elexus Otelin 100 metre doğunda bulunan sahilden KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yaptığı ve 16.04.2018 tarihinde de Bangladeş uyruklu 13 kişiyi Türkiye’ye götürmek maksadıyla anlaştıktan sonra tekneye alıp aynı şekilde kanunsuz olarak KKTC’den ayrıldıkları tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.