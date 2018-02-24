Türkiye'ye gerginliğe son ver çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB liderleri adına Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan ile dayanışma içinde olduğunu belirterek, Akdeniz’deki gerginlik konusunda Türkiye'ye adımlarına hızla bir son vermesi çağrısında bulundu.



Brüksel'deki gayri resmi zirvenin ardından AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Tusk basına açıklamalarda bulundu.





Tusk, zirvede Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın kendisine Türkiye ile yaşanan gerginliklere ilişkin bilgi verdiğini belirterek, "AB liderleri adına Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan ile dayanışma içinde olduğumuzu bildirmek istiyorum. Türkiye'ye ise bu adımlarına hızla bir son vermesi çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.



Kıbrıs Cumhuriyeti’nin BM kararları ve uluslararası hukuk çerçevesinde doğal kaynaklar arama ve çıkartma hakkına sahip olduğunu ifade eden Tusk, "Türkiye'nin bu adımı 'iyi komşuluk' ve AB üyeleri ile ilişkileri normalleştirmesi sürecine aykırıdır. Türkiye ile iş birliği yapmaya hazırız ancak mart ayındaki AB zirvesinde Türkiye ile 26 Mart'ta Varna toplantısının gerçekleştirilmesine yönelik koşulların uygun olup olmadığını değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.