“Türkiye’nin tutumunun değişmesini bekliyoruz”

Kıbrıs Rum hükümetinin, Türkiye’de birkaç ay cezaevinde tutuklu kalan Yunan askerlerinin serbest bırakılmasını memnunlukla karşıladığı bildirildi.



Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, Lefkoşa’nın, Türkiye’nin Kıbrıs sorununda da tutumunu değiştirmesini görmek istediğini, böylelikle Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs’ta bir çözüm için müzakere edebileceklerini belirtti.



İki Yunan askerinin serbest bırakılmasının olumlu bir gelişme olduğunu kaydeden Prodromou, askerlerin haksız yere tutuklandıklarına ve konunun insani bir sorun haline geldiğine dikkat çekti.



Sözcü, Türkiye’nin kararının geniş anlamda, hem Yunanistan hem de genelde bölgeyle ilişkilerini normalleştirme çabasıyla ilgiliyse, bunun da şüphesiz olumlu bir gelişme olacağına işaret etti.



Prodromos Prodromou, Kıbrıs’ın Türkiye’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili tutumunda da bir değişiklik görmeyi beklediğini söyledi.

KHA/CNA