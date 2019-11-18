Başbakan Ersin Tatar Hürriyet gazetesinin İngilizce yayın yapan “Hürriyet Daily News”e konuştu. Kıbrıs sorunu ile ilgili soruları yanıtlayan Tatar, federal çözüm dışında alternatif çözümler de olduğunu savundu.

İki ayrı devletin federal çözümden daha gerçekçi olduğunu öne süren Tatar, Kıbrıslı Türklerin bu konuda birlik olması gerektiğini söyleyerek, “Biz Kıbrıs’ta bir bütün olarak hareket edemiyoruz çünkü Mustafa Akıncı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi federal çözüm dışında çözüm yoktur diyor” dedi.

Türkiye ile ilişkilere de değinen Tatar, “82 milyon nüfusu olan bir ülke tüm imkanları ile seni hayatta tutmak için destek veriyor. KKTC, Türkiye’nin sunduğu her imkana bağımlı bir devlet. Eşit kardeş devlet? Nerede bu eşit kardeş devletler?” sorusunu yöneltti.

Hürriyet Daily News’e konuşan Tatar, müzakerelerle ilgili, “BM parametrelerini tamamen rafa kaldıracağız demek doğru olmaz ancak alternatifler de masada olmalı. Sonsuz görüşmeler Kıbrıs’ı kurtarmaz, müzakereler sonuç ve zaman odaklı olmalıdır” diyerek, Avrupa Birliği içerisinde uluslararası tanınan iki devletli bir çözümün “gerçekçi” olduğunu iddia etti.

Tatar devamında, “Böyle bir çözüm 1974’de bölünen ada için federal çözümden daha iyi bir seçenektir, Kıbrıs gerçeğinde farklı çözümlere ihtiyaç vardır” dedi.

Kosova’yı örnek veren Tatar, “Alternatif yöntemler masaya gelmeli, bunlarda biri AB içerisinde iki ayrı devlet. Önemli olan süreci kararlılık ve birlik içerisinde sürdürmek. Kosova örneğinde bölünme müzakerelerin çökmesiyle ve halkın kendi yoluna devam etme isteğiyle meydana geldi. Biz Kıbrıs’ta bir bütün olarak hareket edemiyoruz çünkü Mustafa Akıncı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi federal çözüm dışında çözüm yoktur diyor” iddiasında bulundu.

Kıbrıslı Rum liderliğinin iki devletli çözüme yaklaşımı sorulduğunda Tatar şu yanıtı verdi, “Kıbrıslı Rumlar kabul etse de etmese de, biz birlik olup, kararlı bir şekilde ayrı devlet istediğimizi gösterirsek bu düşüncemiz saygı görmeye başlayacak”.

BM Güvenlik Konsey’inin devletlere “KKTC tanınmayacak” kararı ile ilgili ise Tatar, “Kıbrıslı Türkler direnmeli” yanıtını verdi ve “Sorun olabilir ancak başka seçeneğimiz yoktur böyle bir şeye imza atamayız çünkü Kıbrıs Rum yönetimi federal anlaşma için sıfır garanti sıfır asker öneriyor, bu bizim sonumuz olur, sonuna kadar direnmeliyiz” dedi.

25 Kasım’da Berlin’de yer alacak üçlü görüşme ile ilgili ise Tatar, toplantıdan bir şey olacağını düşünmediğini ifade ederek “iki taraf arasındaki fikir ayrılığı zirveye ulaştı. Kıbrıs Rum yönetimi sıfır asker, sıfır garanti istiyor. Türkiye Doğu Akdeniz’deki sondaj gemilerini çekmezse masaya oturmayacaklarını söylüyorlar. Bunlarla daha neyi konuşacağız?” diye sordu.

Türkiye ile ilişkiler

Türkiye ile ilişkiler eşit iki kardeş devlet temelinde devam edecek mi sorusuna karşılık ise Tatar, “82 milyon nüfusu olan bir ülke tüm imkanları ile seni hayatta tutmak için destek veriyor. KKTC, Türkiye’nin sunduğu her imkana bağımlı bir devlet. Eşit kardeş devlet? Nerede bu eşit kardeş devletler? Biraz gerçekçi olmamız lazım” ifadesini kullandı.

“Cumhurbaşkanlığı adaylığı hükümeti bozmaz”

Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili de, “Kudret Özersay’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olası adaylığı hükümeti bozmaz” diyen Tatar, “Hükümetin bozulmasına gerek yoktur, burada önemli olan halka hizmet etmek, bunu çatışma noktasına taşımaya gerek yoktur. Bizler hükümeti kurarken cumhurbaşkanlığını müzakere etmedik. Bunun dedikodusunu yapmak hem bana hem de Özersay’a hakarettir” dedi.