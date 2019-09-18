

Türkiye Cumhuriyeti’nin (TC) Avrupa Birliği (AB) ile vize muafiyeti sağlanması yönünde atacağı adımlarda, en önemli düğümü yine “Kıbrıs meselesi” oluşturuyor.

Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu 6 kritik düzenlemeden biri de “AB ülkeleri ile adli yardımlaşma ve suçluların iadesi” başlığından oluşuyor. Bu kriterde en zorlayıcı nokta Ankara’nın Kıbrıs Cumhuriyeti’ni diplomatik olarak tanımıyor olması ve Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü şeklinde öne çıkıyor.



Erdoğan talimat verdi

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T24’te yer alan habere göre TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ile vize muafiyeti sağlanması için yapılan çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. Erdoğan bir genelge yayımlayarak, “Vatandaşlarımız için vize serbestisinin önümüzdeki süreçte tamamlanmasını teminen Vize Serbestisi Yol Haritası’nda kayıtlı kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi ve Avrupa Komisyonu tarafından karşılandığı teyit edilen kriterlere yönelik çalışmaların sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir.” dedi.

Çavuşoğlu: 72 kriterden 6 kriter kaldı

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Euronews'te yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mart ayında AB yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin sonrasındaki açıklamasında vize muafiyeti için 72 kriterden sadece 6 kriter kaldığını söylemişti.

Vize muafiyeti için gereken 6 kriter hangi düzenlemeleri içeriyor?

1- Terörle mücadele mevzuatında düzenleme

Ankara ile AB arasındaki müzakerelerde en zor kriterlerden biri terörle mücadele mevzuatı. Brüksel; organize suç ve terör tanımının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve AB standartlarında “kişi güvenliği ve özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ile uyumlu hale getirilmesi”ni talep ediyor

2- Yolsuzlukla mücadele

AB, yolsuzlukla mücadele için bir eylem planı ve bunu takip edecek bir kurum kurulmasını istiyor. Avrupa Konseyi'nin Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun (GRECO) tavsiyeleri doğrultusunda yolsuzlukla mücadele için düzenlemeler gerekiyor.

3- Europol ile işbirliği

Avrupa Polis Teşkilatı (EUROPOL) ile işbirliği, kişisel verilerin korunması yasasında yeni düzenleme.

4- Kişisel verilerin korunması

5- AB ülkeleri ile adli yardımlaşma ve suçluların iadesi

Bu kriterde en zor konu Ankara’nın Kıbrıs Cumhuriyeti’ni diplomatik olarak tanımıyor olması.

6- Geri Kabul Anlaşması

Türkiye, Geri Kabul Anlaşması’nı uygulamaya başlayarak özellikle Suriyeli mültecilerin Avrupa’ya geçişinin engellenmesinde büyük sorumluluk üstlenmiş durumda. Ancak AB, ikili geri kabul protokollerinin uygulanmasında bazı sorunların olduğunu savunuyor. (yd)