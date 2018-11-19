Türkiye’nin MEB’deki eylemleri ele alındı

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulides, 22 Kasım’da AB-Türkiye üst düzey siyasi diyalog için Ankara’ya gerçekleştireceği ziyaret ışığında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’yi Kıbrıs sorunuyla ilgili son gelişmeler, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesindeki enerji planları ve Türkiye’nin bölgedeki eylemleri konusunda bilgilendirdi.

İki saatlik görüşme Brüksel’de düzenlenen Dış İşleri Konseyi çalışmalarından önce gerçekleştirildi ve Dışişleri Bakanı Yüksek Temsilciyi Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve BM Genel Sekreterinin Bayan Lute misyonu aracılığıyla özlü müzakerelerin en erken zamanda yeniden başlaması amacıyla görev tanımı yönündeki çabaları konusunda bilgilendirme fırsatına sahip olarak müzakerelerin yeniden başlaması ve olumlu bir sonuca varılması yönünde AB’nin belirleyici bir rol oynayabileceğine vurgu yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, Nikos Hristodoulides ayrıca, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesinde enerji planlarını gerçekleştirme yönünde ilerlediğine değinerek Doğu Akdeniz’de enerji alanındaki gelişmelerin bölgesel işbirliklerinde ve Avrupa’nın enerji güvenliğindeki rolünün önemine atıfta bulundu ve Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bölgedeki egemenlik haklarına karşı gerçekleştirdiği eylemler içinde yatan gerçek amaçlarına değindi.

Avrupa-Türkiye ilişkilerinin geleceğiyle ilgili olarak Bakan, “Ankara’nın AB karşısında üstlendiği yükümlülüklerini tüm üye devletlere karşı uygulaması ve Kıbrıs sorununa BM kararları temelinde ve AB ilke ve değerleri dışına çıkmayacak bir çözüm bulunması çabalarına olumlu bir yaklaşım sergilemesi koşuluyla, Kıbrıs’ın, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecini desteklemeye devam ettiğini yineledi. Son olarak, Hristodoulides ve Mogherini Orta Doğu'daki en son gelişmeleri ve Kıbrıs’ın AB üyesi bir ülke olarak bölgede oynayabileceği rolü gözden geçirerek fikir alışverişinde bulundular.