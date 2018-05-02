Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nden seçim duyurusu

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan ve seçmen niteliği taşıyan Türk vatandaşlarına yönelik duyuru yayımladı.

Duyuruda, yurt dışında yaşayan ve seçmen niteliğini taşıyan Türk vatandaşlarının Yurt Dışı Seçmen Kütüğündeki kayıtlarının, www.ysk.gov.tr adresinde bugün ilan edildiği belirtildi.

Duyuruda, Türkiye’de 24 Haziran’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde yurtdışında oy kullanmak isteyen, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan ve seçmen niteliğini taşıyan vatandaşların www.ysk.gov.tr adresinden yurtdışı seçmen sorgulaması yapmak suretiyle seçmen durumlarını kontrol ederek, yurtdışı seçmen statüsünde bulunmamaları halinde adres beyanında bulunmak üzere, 5-6 Mayıs hafta sonu dahil 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 16.30’a kadar Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi’ne müracaat edebilecekleri kaydedildi.

Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye’deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanımı 16-17-18 Haziran tarihlerinde Büyükelçiliğin yanında bulunan 20 Temmuz Fen Lisesi’nde yer alacak.

Seçimin ikinci turunun yapılması halinde, oy verme işlemi 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında 3 gün yine aynı okulda yapılacak.

Seçmenler, kurulacak 20 sandıktan herhangi birinde 09.00-21.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının sandık kurulan herhangi bir dış temsilcilikte oy kullanabileceği de hatırlatıldı.