Türkiye'nin kredi notu düşürüldü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünü duyurdu.

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunun "BB-"den "B+"ya, uzun dönem yerli para cinsinden notunun "BB"den "BB-"ye düşürüldüğü, görünümünün ise "durağan" olduğu belirtildi.

Türkiye'nin kısa dönem yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun ise "B" seviyesinde teyit edildiği bildirildi.

Hükümetin, başarılı bir şekilde ekonomik uyum programı oluşturması ve uygulaması durumunda Türkiye'nin kredi notunun yükseltilebileceğine dikkat çekilen açıklamada, enflasyonun kontrol altına alınması durumunun da kredi notunu olumlu etkileyeceği belirtildi.