Türkiye’nin eski bakanlarından Hasan Celal Güzel vefat etti

Türkiye’nin eski bakanlarından Hasan Celal Güzel, tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesi’nde 73 yaşında vefat etti.

Fizik tedavi için bulunduğu Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir termal tesiste rahatsızlanan Güzel, dün ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.

Güzel'in oğlu Mustafa Veysi Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada babasının akciğer enfeksiyonu ve bağırsak problemi tanısıyla Güven Hastanesi’ne yatırıldığını, bilincinin açık olduğunu belirtmişti.

Güzel, sabah saatlerinde tedavi gördüğü Güven Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Güven Hastanesi’nden yapılan açıklamada, bilinen karaciğer yetmezliği, diyaliz gerektiren kronik böbrek yetmezliği ve ileri evre kalp yetmezliği tanıları olan Hasan Celal Güzel'in genel durum bozukluğu ve derin anemi nedeniyle dün saat 19.03'te hastaneye kabul edildiği belirtildi.

İlk değerlendirme sonucunda septik şok tablosunda olduğu saptanan Güzel'in genel yoğun bakım ünitesine alınarak antibiyotik tedavisi ve diğer destek tedavisine başlandığı vurgulanan açıklamada, "Ağır akciğer infeksiyonuna bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği nedeniyle entübe edilerek izlenmiştir. Uygulanan yoğun tedaviye yanıt vermemiş ve sabah 05.45'te kardiyak arrest tablosu gelişmiştir. Kardiyopulmoner resusitasyona cevap vermemiş ve saat 6.15'te eksitus kabul edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.