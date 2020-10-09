Türkiye'den yeni Navtex ilanı

Türkiye, 'Lozan Barış Antlaşması’nın ihlali gerekçesiyle yeni NAVTEX ilan etti.

Uyarı, Midilli Adası çevresini kapsıyor. 9 Ekim ile 13 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak NAVTEX’te, Yunanistan’ın Midilli Adası’nın 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtildi.

'Lozan Antlaşması’na göre Ege Denizi’nde bulunan aralarında Midilli’nin de olduğu 12 adada Yunanistan’ın kolluk kuvvetleri dışında silahlı kuvvet bulundurmaması ve tahkimat yapması yasaklanıyor.

Türkiye, Eylül ayında da Lozan vurgusu yapılan iki NAVTEX yayımlamıştı.