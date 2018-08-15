Türkiye'den umutlu açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ''Türkiye kimseyle bir ekonomik savaştan yana değildir fakat bir saldırı olduğunda tepkisiz kalması düşünülemez'' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, basın toplantısı düzenledi.

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Almanya Başbakanı Merkel, yarın da Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüşeceğini söyledi.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''(Dövizdeki hareketlilik) Bu dalgalanmanın Türk ekonomisinin bünyesiyle bir ilgisi yoktur. Büyük oranda bir ekonomik savaş çerçevesinde özellikle Türk Lirası'nı yıpratmaya yönelik adımların atıldığını gördük. Alınan tedbirlerle iyiye doğru gidiş başladı. (Ekonomi) İyiye doğru bir gidişin dün itibarıyla başladığını görüyoruz. Bu iyiye gidişin bundan sonra da devam edeceği temel beklentimiz. Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır. Şu anda dünyada en güçlü bankacılık sistemine sahip olan ülkelerden birisi Türkiye'dir. Türkiye kimseyle bir ekonomik savaştan yana değildir fakat bir saldırı olduğunda tepkisiz kalması düşünülemez. Kurlardaki durum tedbirlerin netice verdiğini gösteriyor. İlgili bütün kurumlarımızın bundan sonra da uygulayacağı tedbirlerle Türk ekonomisindeki bu normalleşmenin daha da güçleneceğini öngörüyoruz. Cumhurbaşkanı bugün Merkel ile yarın da Macron ile telefonda görüşecek.

Özellikle 15 yaş üstü ve daha yukarı yaştakilerde işsizlik oranında yüzde 10'ların altında, yüzde 9,7 gibi bir hedef tutturulmuş durumda. Bu, ekonominin de istihdam noktasında olumlu bir seyirde ilerlemekte olduğunu teyit etmektedir. 2018 yılında terör örgütüne katılım 61 kişiyle sınırlı kalmıştır ve bu 30 yılın en düşük rakamıdır.

ABD İLE F-35 GERGİNLİĞİ

Sayın Trump'ın imzaladığı (F-35 kararı) bu madde büyük bir paketin için yer alan bir madde. Şu anda bir somut karşılığı yok. Türkiye F-35'lerin sadece müşterisi değil o projenin ortağıdır. Türkiye bunun ortaklarından birisidir. İş eğer böyle bir noktaya giderse Türkiye hukuk yollarına başvurur. Umarız iş bu noktaya gelmez. Türkiye'ye dönük bu tür tehditlerle mesafe alınamayacağını herkesin bilmesi gerekir.



ABD'NİN ELEKTRONİK ÜRÜNLERİNE BOYKOT

Amerikan elektronik ürünlerine boykot çağrısını bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Vatandaşlarımız da gayet olumlu milli ve yerli bir tepki göstermişlerdir. Sorunların bir an önce çözülmesi beklentimizdir. Bunun için ABD yönetiminin Türkiye'deki yargı süreçlerine saygılı olması gerekir.

Milli paralarla ticaret yapılması konusu Cumhurbaşkanımızın bir süredir gündemde tuttuğu konu. Bu sadece Türkiye'den gelen bir talep değil giderek doları tehdit unsuru olarak kullanmak isteyenlere tepki olarak bu arayışın giderek somut hale gelmeye başladığını görüyoruz.

ASTANA GÖRÜŞMELERİ

Üçüncü toplantının eylül ayının ilk haftasında Tahran'da yapılması planlanmakta.

MÜNBİÇ EYLEM PLANI



Şu anda Münbiç Eylem Planı hayata geçiriliyor şu anda uygulanmaya devam ediyor. Münbiç ve civarında PYD/YPG unsurları çekilmeye başladı. Beklentimiz, PYD/YPG unsurlarının tamamının Fırat'ın doğusuna çekilmesi.

ABD İLE RAHİP BRUNSON GERİLİMİ

Bir papaz için Türkiye ile ilişkileri yıkma noktasına geldiler. Halkbank davası sürüyor. Genel müdür yardımcısı Hakan Atilla son derece haksız bir şekilde yargılandı ve cezaya çarptırıldı. ﻿(Beyaz Saray'ın Brunson açıklaması) Bir hayal kırıklığından bahsedeceksek, Türkiye'nin kendi ulusal çıkarları çerçevesinde yaşadığı derin hayal kırıklığını ifade edelim. Trump'la planlanan bir görüşme yok.''

BDDK'dan dövize yeni hamle

Öte yandan Türkiye’de bankaların swap işlemlerine getirilen kısıtlamalarda oran değişti. Bankaların swap işlemler toplamı bankaların yasal özkaynak toplamının yüzde 25'ini geçemeyecek.

Bankaların swap işlemlerine getirilen kısıtlama oranı değişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), (swap işlemleri) işlemler toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 25'ini geçemeyeceğini duyurdu.



BDDK'dan yapılan açıklamada bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurt içi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 25'ini geçemeyeceği kaydedildi.



Açıklamada bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacağı ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenemeyeceği belirtilerek, "Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır" ifadesine yer verildi.



Uzmanlar, 13 Ağustos'ta bankaların özkaynaklarının yüzde 50'si ile sınırlanan swap işlemlerinin, bugünkü kararla daha da sıkılaştırıldığını belirterek, bu işlemlerin genelde yabancı yatırımcının TL pozisyon alımlarıyla ilgili olduğunu, dolayısıyla yabancı yatırımcının TL borç alıp, satış baskısı kurmasının önüne geçildiğini kaydetti.

SWAP İŞLEMLERİ (Swap nedir?)



İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini ve/veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesine swap sözleşmesi deniyor. Swap piyasasında ağırlıklı döviz swapları ile faize dayalı swap sözleşmeleri işlem görüyor.



Faiz swapında biri sabit faizle, diğeri değişken faizle borçlanan iki taraf faiz ödemelerini birbirleriyle değiştirirler, ancak anapara hiçbir şekilde el değiştirmez.



Çapraz döviz swapında, iki farklı para birimindeki kur riski belli bir süre bertaraf edilerek, faizi yüksek olan para biriminin faiz getirisinden yararlanma adına yapılan işlemdir. Böylece kur riski taşımadan, yüksek getiriye sahip diğer kur birimine geçilmektedir.

ABD ürünlerine ek vergi

Öte yandan ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına dair kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 11 Haziran 2018'de yürürlüğe konulan ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanan oranlar yüzde 100 artırıldı.

Yapılan düzenleme ile kuruyemiş ürünlerine yüzde 20, prince yüzde 50'ye, alkol oranı yüzde 80'den az olan içeceklere yüzde 140, tütün ürünlerine yüzde 60 ve binek otomobillereyüzde 120 ek vergi uygulanacak.

Bu kararın yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın, bu kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi dahilinde, bu değişiklik kararından önceki ek mali yükümlülük oranları uygulanacak.

TRUMP'IN EK VERGİ KARARIYLA BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın haziran ayında Türkiye'den ithal edilecek çelik ürünlerine yüzde 25 ve alimünyum ürünlerine ise yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulama kararının ardından Türkiye'ye buna karşılık olarak ABD'den ithal edilen 22 ürüne ek vergi getirmişti.

Geçtiğimiz hafta Trump'ın çelik ve alimünyuma yönelik vergi oranlarının iki katına daha çıkarma kararının ardından ise, bugünkü Resmi Gazete'de yer yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 22 ürüne yönelik ek vergi oranları artırıldı.