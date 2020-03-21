Türkiye'den uçuşlar durduruldu

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan bugün 17:00 itibariyle Türkiye’den ülkemize yapılan tüm tarifeli uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Atakan “Türk Sivil Havacılık otoritesinin yayımladığı son notam çerçevesinde bugün 17:00 itibariyle Türkiye’den ülkemize yapılan tüm tarifeli uçuşlar durdurulmuştur. Dolayısı ile bugün itibariyle THY, Pegasus ve Anadolu Jet seferlerine ikinci bir açıklamaya kadar ara verilmiştir” dedi.