Türkiye'den tıbbi malzeme hibesi

Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs'ın kuzeyine arasındaki aşı, ilaç, tıbbi malzeme, Coronavirüs ile mücadele ekipmanları ve tanı kiti içeren hibe anlaşması kapsamında, ilk malzemeler teslim edildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakan Yardımcı Emine Alp Meşe'nin, 24 Şubat 2020 tarihli ve 2138 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2020'de Kıbrıs'ın kuzeyinin de dahil olduğu 86 ülkeye çeşitli ilaç, aşı, tıbbi cihaz ve malzemelerin ayni hibe olarak verilmesine ilişkin akdedilecek anlaşmaları Türkiye Cumhuriyeti adına imzalamaya yetkili kılındığı anımsatıldı.

Açıklamada, bu yetki çerçevesinde hibe anlaşmasının Meşe ile KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü arasında 11 Mart 2020'de Ankara'da imzalandığı belirtildi.

Söz konusu hibe kapsamında, malzemelerin ilk bölümünün KKTC Ankara Büyükelçiliği Sağlık Ataşesi Fatma Barbaros'a 13 Mart 2020'de teslim edildiği ifade edilen açıklamada, malzemelerin bugün Kıbrıs'ın kuzeyine ulaşmasının beklendiği kaydedildi.