Türkiye'den tarifeli uçuşlar yeniden başlıyor.

KKTC ile Türkiye arasındaki tarifeli uçuşlar yeniden başlıyor. İlk etapta İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı ve Antalya Havalimanlarından karşılıklı seferler başlayacak. Bu seferler hali hazırda ülkemize gelişte yürürlükte olan Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde yapılacak. 1 Temmuz tarihine kadar yürürlükte olan uygulamaya göre ülkeye KKTC vatandaşları ve KKTC'nde ikamet/çalışma/eğitim veya benzeri illiyet bağı bulunan yabancılar, 14 gün karantinada kalma şartıyla gelebiliyor.