Türkiye'den Özgürgün'e tebrik

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Milletvekilliği Erken Genel Seçim sonucundan dolayı Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü kutladıkları bildirildi..

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 7 Ocak'ta gerçekleşen Milletvekilliği Erken Genel Seçiminde elde edilen seçim başarısından dolayı Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü telefonda arayarak tebrik ettiler.