Türkiye'den MED 7 tepkisi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, 5. Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde kabul edilen ortak bildiride, "Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs'ta çözüm sürecine yönelik sözde çabalarının takdir edilmesinin ve Doğu Akdeniz'deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerinin desteklenmesinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) AB üyeliğini istismar etmeyi sürdürdüğünü gözler önüne serdiği" bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransa, İtalya, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin katılımıyla 29 Ocak'ta Kıbrıs'ın güneyinde düzenlenen 5. AB Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde kabul edilen ortak bildiride yer alan ifadelerin, bazı AB ülkelerinin "birlik dayanışması" adı altında sergiledikleri hakkaniyet ve yapıcılıktan uzak tutumunun yeni bir örneğini teşkil ettiği vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bildiride, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs'ta çözüm sürecine yönelik sözde çabalarının takdir edilmesi ve Doğu Akdeniz'deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerinin desteklenmesi GKRY'nin AB üyeliğini istismar etmeyi sürdürdüğünü gözler önüne sermektedir. Unutulmamalıdır ki 2017 yılında Kıbrıs Konferansı'nın başarısızlıkla sonuçlanmasının temel sebebi Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz, kendisini adanın tek sahibi, Kıbrıs Türk halkını ise azınlık olarak gören zihniyetidir. Bildiride Kıbrıslı Türklerin adanın doğal kaynakları üzerindeki meşru haklarından bahsedilmemesi bu çarpık zihniyetin devam ettiğini göstermektedir."

Ayrıca açıklamada, "Türkiye, Kıbrıslı Türklerin meşru hak ve çıkarlarını savunmak amacıyla gerekli adımları atma yönündeki kararlılığını korumaktadır." ifadesi kullanıldı.