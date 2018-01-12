Türkiye’den gelen su yeni bölgelere dağıtılmaya başlandı
Su İşleri Dairesi, Türkiye’den gelen suyun yeni yerleşim birimlerine dağıtılmaya başlandığını duyurdu.
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Su İşleri Dairesi, Türkiye’den gelen suyun yeni yerleşim birimlerine dağıtılmaya başlandığını duyurdu.
Daireden yapılan açıklamada, bağlantı hatları 1. Kısım 52 km’lik proje yapımı kapsamında Gürpınar, Türkeli, Alayköy, Alayköy Sanayi Bölgesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Haspolat yerleşim birimlerine de Türkiye’den gelen suyun verilmeye başlandığı belirtildi.
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