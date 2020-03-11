Türkiye’den gelen ekip doktorları bilgilendiriyor

Ülkede ilk kez koronavirüs görülmesinin ardından dün hakim olan panik havası dinmeye başladı. Dünden itibaren başlayan temizlik çalışmaları bugün de sürüyor.

Belediyeler, okul ve toplumsal yaşam alanlarında dezenfekte temizlik yapılıyor.

Bu doğrultuda okullarda da dezenfekte çalışmaları başladı...

Alsancak İlkokulu, Alsancak Belediyesi tarafından ilaçlandı, dezenfekte edildi. Lefkoşa’nın çeşitli yerlerinde de okullarda temizlik çalışmaları sürüyor.

11.45 İskele’de dezenfektan ile ilaçlama başladı

İskele Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüsün (Covid-19) virüsünün ülkede görülmesinin hemen ardından almaya başladığı tedbirlerini sürdürüyor. İskele Belediyesi bu kapsamında ilk olarak gün içerisinde çok sayıda insanın uğradığı Belediye, İskele Belediyesi Kültür Evi ve İskele Atatürk Kültür Merkezi’ni dezenfektan ile ilaçladı.

Özel koruma giysili ekipler tarafından yapılan ilaçlama işlemi ilk olarak İskele Belediyesi’nden başladı. İskele Belediyesi Başkanlık binası olarak bilinen Ana Bina ve veznenin de bulunduğu Ek Bina dezenfektanla ilaçlandı.

Kültür Evi ve AKM de dezenfektan ile ilaçlandı

Güçlü bir etkiye sahip olan dezenfektan tarafından ilaçlanan bir diğer alan ise İskele Belediyesi Kültür Evi oldu. 7’den 70’e çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Kültür Evi’nde de tüm odalar aynı titizlikle ilaçlandı. Mikroorganizmaları yok etmek için oluşturulmuş geniş uygulama aralığı olan güçlü dekontaminant etkiye sahip ilaçlama işlemi İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde de yapıldı.

İlaçlama sürecek

İskele Belediyesi’ne bağlı işçilerin bulunduğu Hizmet Binası ile Sağlık Birimi, yine İskele Belediyesi’ne bağlı Yuvam Anakucağı, gün içinde aynı şekilde ilaçlanacak.

Öte yandan İskele Belediyesi, ilaçlama programını da belirledi.

Ekiplerin ilaçlama yapacağı noktalar şöyle;

İskele Belediyesi Piknik Alanı ve Restoranı

İskele Belediyesi Halk Plajı / Büfeler

İskele Belediyesi Halk Dansları Çalışma Binası

İskele Belediyesi Kapalı Gazino

İskele Kaymakamlığı

İskele Kaza Tapu Amirliği

İskele Mahkemeleri

İskele Polis Müdürlüğü

İskele İtfaiyesi

İskele Halk Kütüphanesi

İskele Sosyal Sigortalar Dairesi

İskele Veteriner Dairesi

İskele Çalışma Dairesi

İskele Gelir Ve Vergi Dairesi

İskele Sosyal Yardım Dairesi

Dr.Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi

İskele Posta Dairesi

İskele Arkeoloji Müzesi

İskele İkon Müzesi

İskele Turist Enformasyon Ofisi

İskele Toprak Ürünleri Ambarları

İskele Çevre Koruma Dairesi

İskele Hayvancılık Dairesi

İskele KIBTEK Bölge Müdürlüğü

KKTC İskele Din İşleri Temsilciliği

Harup Fabrikası Ofisleri (Boğaz)

Boğaz Büfe

Dr.Fazıl Küçük Kapalı Spor Salonu

Bekirpaşa Lisesi

Şht. İlker Karter İlkokulu

İskele Ticaret Lisesi

İskele Maarif Anaokulu

Boğaziçi İlkokulu

Aygün Anaokulu

Ötüken Özel Eğitim Merkezi

İskele Ümmü Haram Camisi

Boğaztepe Camisi

Yarköy Camisi

Turnalar Camisi

Ergazi Camisi

Kurtuluş Camisi

Kalecik Camisi

Ötüken Camisi

Kuzucuk Camisi

Aygün Camisi

Sınırüstü Camisi

Boğaziçi Camisi

Altınova Camisi

Ağıllar Camisi

Ardahan Camisi

Topçuköy Camisi

11.40 Okullarda da dezenfekte çalışmaları başladı... Alsancak İlkokulu, Alsancak Belediyesi tarafından ilaçlandı, dezenfekte edildi..

10.00 Türkiye’den gelen Halk Sağlığı Ekibi, sabahın erken saatlerinde ülkedeki istişarelerine başladı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ali Çaygür, Türkiye’den gelen Halk Sağlığı Ekibi’nin doktorlara eğitim verdiğini belirtti.

Çaygür, az önce YENİDÜZEN’e aktardığı bilgide, Koronavirüs teşhisi konulan 65 yaşındaki Alman turistin durumunun iyi olduğunu belirtti.

Dünden buyana ‘şüphe’ veya ‘tedbir’ amaçlı 3 kişiye daha test yapıldığını ifade eden Çaygür, sonuçların negatif çıktığını anlattı.

Çaygür, 65 yaşındaki Alman turistin dışında pozitif hasta bulunmadığını kaydetti.

Oktay ve Koca ile görüşme sonrası TC’den ekip gelecek denmişti

Başbakan Ersin Tatar, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kararlaştırılan tedbirleri açıklamış, bunların arasında Türkiye’den teknik bir ekip gönderileceğini de dile getirmişti.

Tatar, yaptığı açıklamada dün sabah TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile de değerlendirmelerde bulunduklarını ve gün içinde teknik bir ekip gönderileceğini dile getirerek, ilerleyen sürede meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda alınan tedbirlerin de güncellenebileceğini söylemişti.

Neler yaşanmıştı?

Kıbrıs’ın kuzeyinde bir kadın turistte Corona Virüsü (Covid 19) tespit edilmiş, bir dizi önlem uygulamaya girmiş, okullar tatil edilerek, charter uçuşlar durdurulmuştu.

Virüs nedeniyle testi pozitif çıkan Alman kadın turist dışında söz konusu hasta ile temas eden 8 şüpheli gözetim altına alınmıştı. Hastaların 3'ü Lefkoşa Devlet Hastanesi'ndeki karantina merkezine getirilirken, 5 hastanın Salamis Otel'de takip edildiği açıklanmıştı.

Almanya’dan gelen turist kafilesindeki 65 yaşındaki kadın turistin Korona Virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine, kaldığı otelin yanı sıra, otel personelinin kaldığı lojmanlar ve bu turistin kafilesinde bulunan diğer turistlerin kaldığı oteller de karantinaya alınmıştı.

Karantinaya alınan 3 otelde tarama çalışmaları sürerken, olağan üstü toplanan Bakanlar Kurulu bir dizi karar aldığını açıklamıştı.

Bu kararlar çerçevesinde tüm okullar 16 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilirken, ülkeye yapılacak charter uçuşlar 1 Nisan’a kadar durdurulmuştu.

Okullar, Ercan Havaalanı ve kara geçiş noktaları dahil birçok yerde temizlik ve dezenfekte çalışmaları başlatılmış, kamuoyunda ise büyük bir panik doğmuştu.

Çok sayıda kişi maske, dezenfektan vb. malzemelerin tedariki için eczane ve marketlere akın ettiği görülmüş, hemen her bölgede trafikte yoğunluk artmıştı…

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