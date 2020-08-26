Türkiye’den 8 bin 636 yerleşme

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Buna göre KKTC Üniversiteleri için ayrılan 13 bin 848 kontenjana, Türkiye’den 8 bin 636 kişi yerleşti, 5 bin 212 kontenjan boş kaldı. Doluluk ise % 62, 36 olarak hesaplandı.

27- 28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercihlerini yaptı.

Tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

8 bin 636 kişi KKTC üniversitelerine yerleşti…

Buna göre, KKTC Üniversiteleri ile ayrılan 13 bin 848 kontenjana, 8 bin 636 kişi yerleşti, 5 bin 212 kontenjan boş kaldı. Doluluk ise % 62, 36 olarak hesaplandı. Geçtiğimiz yıl 14 bin 17 öğrenci için kontenjan alan KKTC üniversitelerine 8 bin 39 öğrenci yerleşmiş, 14 Bin 14 olan toplam kontenjandan 5 bin 978’i boş kalmıştı…

Doluluk oranı da % 57.35 olarak hesaplanmıştı. Bir başka değişle kontenjanların % 42'si boş kalmıştı.

SON 13 YILIN YERLEŞTİRME RAKAMLARI…

Son 13 yılda KKTC’deki üniversitelere ‘yerleşme hakkı’ elde eden TC uyruklu öğrenci sayıları şöyle:

2007: 4.896

2008: 8.143

2009: 4.273

2010: 3.940

2011: 5.063

2012: 5.798

2013: 6.929

2014: 7.925

2015: 10.759

2016: 11.960

2017: 10.795

2018: 8.178

2019: 8.039

2020: 8. 636