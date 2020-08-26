Türkiye’den 8 bin 636 yerleşme
KKTC Üniversiteleri için ayrılan 13 bin 848 kontenjana, Türkiye’den 8 bin 636 kişi yerleşti, 5 bin 212 kontenjan boş kaldı. Doluluk ise % 62, 36 olarak hesaplandı.
Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Buna göre KKTC Üniversiteleri için ayrılan 13 bin 848 kontenjana, Türkiye’den 8 bin 636 kişi yerleşti, 5 bin 212 kontenjan boş kaldı. Doluluk ise % 62, 36 olarak hesaplandı.
27- 28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercihlerini yaptı.
Tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.
8 bin 636 kişi KKTC üniversitelerine yerleşti…
Buna göre, KKTC Üniversiteleri ile ayrılan 13 bin 848 kontenjana, 8 bin 636 kişi yerleşti, 5 bin 212 kontenjan boş kaldı. Doluluk ise % 62, 36 olarak hesaplandı. Geçtiğimiz yıl 14 bin 17 öğrenci için kontenjan alan KKTC üniversitelerine 8 bin 39 öğrenci yerleşmiş, 14 Bin 14 olan toplam kontenjandan 5 bin 978’i boş kalmıştı…
Doluluk oranı da % 57.35 olarak hesaplanmıştı. Bir başka değişle kontenjanların % 42'si boş kalmıştı.
SON 13 YILIN YERLEŞTİRME RAKAMLARI…
Son 13 yılda KKTC’deki üniversitelere ‘yerleşme hakkı’ elde eden TC uyruklu öğrenci sayıları şöyle:
2007: 4.896
2008: 8.143
2009: 4.273
2010: 3.940
2011: 5.063
2012: 5.798
2013: 6.929
2014: 7.925
2015: 10.759
2016: 11.960
2017: 10.795
2018: 8.178
2019: 8.039
2020: 8. 636