Türkiye’den 72 Milyon TL

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay coronavirüs mücadelesi kapsamında Kuzey Kıbrıs’a 72 milyon TL gönderildiğini açıkladı.

“Türkiye Cumhuriyeti coronavirüsle mücadelesinde KKTC’ye ve adadaki soydaşlarımıza gereken her türlü desteği veriyor” diyen Oktay “Bu çerçevede, coronavirüsle mücadele kapsamında KKTC’ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderilmiştir. Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ekonomik tedbir paketine benzer bir paketten KKTC’nin de yararlandırılması adına detaylı çalışmalarımız devam etmektedir. Her zaman olduğu gibi, bu mücadele döneminde de KKTC’deki soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.