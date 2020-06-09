Türkiye'den 56 işçi geliyor

KKTC Karayolu Master Planı kapsamında devam eden ve yapılacak yolların koordinasyonu, kontrolü ve denetimi hizmetlerinin yerine getirilmesi için TC Karayolları Genel Müdürlüğü Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü’nde görevli 2 kişinin, Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de görevli 34 kişinin ve Proyap İnşaat A.Ş.’de görevli 20 kişinin, PCR testlerini yaptırmaları ve 14 gün karantinada kalmaları koşuluyla KKTC’ye girişine izin verildi.

Resmi Gazetede yayınlanan diğer kararlar

DAMGA PULU BASILIYOR

Bakanlar Kurulu, Pul Yasası uyarınca mevcudu tükenmek üzere olan bazı damga pullarının basılması kararı aldı. Karara göre, 3 TL, 10 TL, 50 TL ve 3.70 TL değerindeki damga pullarının her birinden 500’er bin adet basılacak.

PASAPORT İHALESİ YURT DIŞI FİRMALARA DA AÇILDI

Muhaceret Dairesi’nin çıktığı pasaport ihalesinin tahmini bedeli 8 milyon TL olduğu için ihale, Kamu İhale Yasası uyarınca yurt dışındaki firmaların da katılımına açıldı. Bakanlar Kurulu, bu konuda İçişleri Bakanlığı’na yetki verdi.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, hayır kurumu ilan edildi.

KOLAN HASTANESİNE BORÇLAR İÇİN ÖDEME

Kolan British Hospital ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan ve süresi 21 Kasım 2018’de dolan teşhis ve tedavi hizmetleri protokolünden sonra gönderilen sevklerle oluşan borcun ödenmesi için Bakanlar Kurulu’nda karar alındı. Karara göre, daha önce ödenen 1 milyon 189 bin 373 TL’ye ek olarak Sağlık Bakanlığı’nca denetimi tamamlanan 911 bin 333 TL’nin de söz konusu hastaneye ödenmesine karar verildi.



SINAVLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ UZATILDI

Kamu Görevlileri Yasası altındaki Kamu Görevliler Sınav (Değişiklik) Tüzüğü yürürlüğe girdi. Geçici maddesi değiştirilen tüzük uyarınca, 1 Mart 2020’ye kadar yapılmış ve o tarihe kadar sınav geçerlilik süresini (altı ay) doldurmamış ve sözlü yarışma sınavları ve/veya atamaları yapılmamış kadrolarla ilgili söz konusu yazılı yarışma sınavlarında kazanılan başarıların 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olması düzenlendi.

Tüzük uyarınca söz konusu kadrolar için başka sınav açılmayacak ve sözlü yarışma sınavı yapılmayan kadrolar için yeni münhal sayısı kadar aday sözlü yarışma sınavına ilgili madde kuralları çerçevesinde çağrılacak, ataması yapılmayan kadrolara atamalar da ilgili madde kuralları çerçevesinde yapılacak.

Ayrıca Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri (Değişiklik) Tüzüğü ile Engellileri İstihdam, İş yeri Koşulları ve Engellilere Yapılacak Yardımlar (Değişiklik) Tüzüğü de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Engellilerle ilgili tüzükle, koronavirüs salgını nedeniyle engellilerin bazı işlemlerinde ve aldıkları yardımlarda kolaylıklara ve düzenlemelere gidildi.

KARARNAME

Bakanlar Kurulu “Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nde 14 Mart 2020 - 30 Haziran 2020 Aylarında Tahakkuk Eden ve/veya Edecek Olan Ödemelerin Haziran 2020 Ayında Ödenmesi Koşulu ile Gecikme Zammı Alınmaması ve Aynı Dönem İçerisinde Bazı Başvuruların Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname”nin Resmi Gazete’de yayımlanmasına ve Meclis’e de sunulmasına karar verdi.

Yasa gücünde kararname, “koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dünyada olduğu gibi KKTC’de de halkın gerek Fasıl 156 madde 2 altında yayımlanan Kısmi Sokağa Çıkma Emirnamesi, gerekse birçok ekonomik faaliyetlerin durdurulmasından ayrıca Daire ile iş yapan birçok yabancı firma ve/veya yatırımcı olduğundan dolayı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesinde 14 Mart 2020 - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında tahakkuk eden ve/veya edecek olan ancak Coronavrüs (Covid-19) salgınının ülkede yayılmasını önlemek amacıyla yürürlüğe konan önlemler nedeniyle ödemesi yapılamayan ve/veya süreleri dolan, yıllık rapor (MŞ) 32 pul harcı, ticaret markasının sicile iade harcı, son tescilin sona ermesi (yenileme) harcı, ticaret markasının devir veya intikal harcı, marka müracaatı sahiplerinin itiraz etme süresi ile Birleşik Krallık'ta tescilli patent müracaatlarının mükelleflerinden, bu harçları ve/veya süreleri Haziran 2020'de ödemeleri ve/veya işlemlerini tamamlamaları koşulu ile gecikme zammı alınmaması ve/veya süre kısıtlanmaması” amacıyla düzenlendi.