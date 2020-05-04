Türkiye'den 30 biçerdöver ve traktör operatörü geliyor

Tahıl hasat mevsimi nedeniyle Türkiye'den 30 kombay (biçerdöver) ve traktör operatörü geliyor.

Bakanlar Kurulu, bazı çiftçilerin talebiyle, kuru ziraat hasat faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti'nden 30 kişinin gelmesini onayladı.

Söz konusu kişiler, karantina koşullarını yerine getirdikten sonra çalışmaya başlayacak ve bu aşamada oluşacak giderler de işçileri getirtecek çiftçiler tarafından karşılanacak.

90 gün içinde işlerini bitirip ülkelerine dönecek 30 kişiyi getirecek üreticilerin adları, gelecek operatörlerin adları, kimlik numaraları ve gelecekleri bölgeler, Resmi Gazete'de yayımlandı.