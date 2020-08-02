Türkiye’deki yangınlar kısmen kontrol altında

Türkiye’de Aydın ve Manisa'da çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde önceki gün çıkan yangın dün saat 16.00 sıralarında yeniden alevlendi.

Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle Bahçecik ve Hacıköseli ile Turgutlu ilçesine bağlık Baktırlı valilik kararıyla boşaltılmıştı.

Hacıköseli'de bazı evlerin yangında zarar gördüğü, çok sayıda hayvanın da telef olduğu bildirildi.

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Akçaova mahallesinde dün saat 12.30'da başlayan yangın ise dün akşam saatlerinde Muğla'nın Yatağan ilçesindeki ormanlık alana sirayet etti. Bölgenin sarp arazi yapısı nedeniyle yangına karadan güçlükle müdahale ediliyor.



HIZI KESİLDİ

Dün havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı. İki kentteki yangının da hızının kesildiği ve kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

SICAK VE DÜŞÜK NEM RİSKİ

Yetkililer; sıcak hava, rüzgar ve düşük nemin yangına zemin hazırladığını belirtiyor.



İZMİR VE MUĞLA'DAKİ YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ

Ege Bölgesinde dün 4 kentte yangın çıkmıştı. İzmir'in Menderes, Bornova ve Urla ilçeleri ile Muğla'daki orman yangınları uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.