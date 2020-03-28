Türkiye'de yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevine son verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan "atama kararı"na göre Mehmet Cahit Turhan'ın yerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na Adil Karaismailoğlu atandı.