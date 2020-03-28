Türkiye'de yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu
Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevine son verildi.
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Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevine son verildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan "atama kararı"na göre Mehmet Cahit Turhan'ın yerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na Adil Karaismailoğlu atandı.
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Etiketler : Türkiye, Adil İsmailoğlu
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