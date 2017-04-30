Türkiye'de Wikipedia'ya erişim engeli

Türkiye'nin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) sayfasında "Site Bilgileri Sorgu Sayfası" üzerinden sorgulandığında siteye "idari tedbir" uygulandığı belirtildi.

Erişim engelinin ilk saatlerinde yasağın nedeni açıklanmazken, ilerleyen saatlerde Anadolu Ajansı(AA), erişim yasağı kararının 'bazı terör örügütleriyle Ankara'yı ilişkilendiren içerikler' nedeniyle alındığını duyurdu.

AA, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan yetkililere dayandırarak, tedbir kararının "Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan içerikler" nedeniyle verildiğini belirtti.

AA, Türk yetkililerin Wikipedia'ya içeriğin kaldırılması uyarısında bulunduğunu ancak "sitenin ısrarla bu tür içerikleri kaldırmaya yanaşmadığını" yazdı.

Bakanlık açıklamasında Wikipedia'ya yönelik, "teröre karşı iş birliği yapmak yerine, Türkiye'ye uluslararası arenada karalama kampanyası yapan çevrelerin parçası olarak hareket eden bir bilgi kaynağı haline gelmesi" gerekçesiyle erişim engeli uygulamasına başvurulduğu" bildirildi.

AA Türkiye'nin taleplerinin yerine getirilmesi halinde siteye erişim engelinin kaldırılacağını duyurdu.

"Özgür Ansiklopedi" sloganını kullanan Wikipedia, kullanıcıların katkısı ile hazırlanan internetin en büyük ansiklopedisi.

"Bilgiye erişim temel insan hakkıdır"

Sosyal medyada günün en çok tartışılan konusu olan yasağa, Wikipedia'nın kurucularından Jimmy Wales'tan da tepki geldi.

Wales "Bilgiye erişim temel insan hakkıdır. Türkiye halkının bu hakkını savunma mücadelesinde hep yanında olacağım" yazdı.

İlk kez sitenin tümüne erişim engelleniyor

Erişim engeli ilk olarak Türkiye'deki internet erişim engellemelerini ve çevrimiçi sansürü eş zamanlı olarak takip eden Turkey Blocks tarafından duyuruldu.

Geçmişte Vikipedi'ye sayfa bazlı engel uygulandığını belirten Turkey Blocks'tan Alp Toker "Daha önce, mahkeme kararıyla sayfalar tek tek engellenebiliyordu. Ancak Wikipedia'nın 2015'te HTTPS (güvenli hiper metin aktarım iletişim kuralı) protokolüne geçmesinin ardından erişim sağlayıcıları artık tüm siteyi engellemek zorunda kalıyor" dedi.

Erişim engelinden tüm büyük internet sağlayıcıların kullanıcıları etkileniyor.

Wikipedia'ya getirilen erişim yasağı sosyal medyada da büyük tepki çekti. Erişim yasağı Twitter'da günün en çok konuşulan konusu oldu.