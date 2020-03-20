Türkiye'de virüsten ölen sayısı 9 oldu

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki Corona virüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı.

Koca, “Son 24 saatte 3656 şüpheliye test yapıldı. 311’i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim." açıklamasında bulundu.