Türkiye'de vaka sayısı gün geçtikçe artıyor

Türkiye’de korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 18 kişi öldü ve 1592 yeni vaka tespit edildi. Toplam ölü sayısı 4 bin 825’e, vaka sayısı da 179 bin 831’e yükseldi.

Vaka sayısı ile yoğun bakımdaki ve entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısında düne göre artış olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde” ifadelerini kullandı.