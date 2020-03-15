Türkiye’de vaka sayısı 18

TÜRKİYE Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 kişide daha Koronavirüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 18'e ulaştığını duyurdu.

TC Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vakaları duyurdu. Açıkladığı ilk vakanın çevresinden 2 kişide, Avrupa'dan gelen 7 kişide, ABD'den gelen 3 kişide virüsün tespit edildiğini bildiren Koca, "Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir" dedi.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir.

Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12’dir. Bunlardan 2’si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18’dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir."