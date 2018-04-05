Türkiye'de üniversitede saldırı: 4 ÖLÜ

Türkiye’deki Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

NTV’nin haberine göre, olay, saat 15.00 sıralarında Meşelik Kampüsü'nde meydana geldi.

Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında üniversite personeli üzerine ateş açtı.

Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak hayatını kaybetti.

Saldırıda 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırgan üniversitenin güvenlik görevlileri ve çevredekiler tarafından yakalandı. Zanlının polisteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Olay sonrası büyük panik yaşanan kampüse, çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SINAVLAR ERTELENDİ

Saldırı nedeniyle fakültede öğleden sonraki sınavların ertelendiği duyuruldu.