Türkiye'de sayı artıyor Türkiye'de can kaybı 168'e, vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi... A+ A-

Türkiye Sağlık Bakanı Koca açıkladı, Türkiye'de can kaybı 168'e, vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi... Türkiye genelinde son 24 saate 37 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'deki toplam can kaybı 168'e yükseldi. Ayrıca 11 bin 535 kişiye corona testi yapıldı ve bin 610 yeni corona virüs vakası tespit edildi. Türkiye'deki toplam vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi.

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