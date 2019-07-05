Türkiye'de patlama, 3 ölü, 2 yaralı

Türkiye'de Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde meydana gelen patlama sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan ilk bilgilere göre, Reyhanlı Kaymakamlığının yaklaşık 750 metre yakınında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde bir otomobilde patlama meydana geldi.

Patlama sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araçtaki patlamanın neden kaynaklandığının henüz belirlenemediğini ifade ederek, ilk tespitlere göre araçtaki iki kişinin öldüğünü söyledi.

Erdoğan: Terör bağlantısı olabilir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde meydana gelen patlamaya ilişkin, "Suriyeli üç kişi... Aracın içerisinde bomba olduğu belli. Onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre, üçü de ölmüş ve şu anda tabii incelemeler yapılıyor, kimlik tespitleri yapılmış. Bunun gerisinde ne vardır ne yoktur şu anda arkadaşlarımız çalışmaları yapıyorlar. Onu da zannediyorum şöyle kısa zamanda neticesi ortaya çıkacaktır. Yani şu andaki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Herhalde şöyle birkaç saat içerisinde Bakanlığımız da bununla ilgili daha detay bilgi verecektir." dedi.