Türkiye’de okullar 31 Ağustos'ta açılacak
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, okulların 31 Ağustos'ta açılacağını duyurdu.
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Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, okulların 31 Ağustos'ta açılacağını duyurdu.
MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak.
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.
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