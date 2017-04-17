Türkiye'de OHAL yine uzatıldı

Türkiye'deki Halk oylamasının ardından Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Saat 20. 30'da gerçekleştirilecek kurulda öncelikli olarak halk oylaması sonucunun ele alınması bekleniyor. 16 Nisan'da yaşananlar özellikle güvenlik başlığı kapsamında tüm detaylarıyla masaya yatırılacak.

Kurulun bir diğer önemli başlığı ise 19 Nisan'da süresi dolacak olağanüstü hal uygulaması olacak. 3 ay daha uzatılmasına yönelik kararın kurulda ele alınması ve 19'undan önce Meclis'te oylanması bekleniyor.

Ayrıca halk oylamasının kabul edilmesi sonrası hayata geçecek ilk uygulamalar başta olmak üzere ilerleyen süreçte uyum yasaları kapsamında meclis gündemine gelecek düzenlemelerin de Bakanlar Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.