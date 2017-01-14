Eren ŞİŞİK

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Dumlupınar’da forma giyen Müslüm Aydoğan Türkiye'de İstanbulspor'a imza attı. Sarı kırmızılılarda yabancı statüsünde forma giyen Türkiyeli oyuncu Türkiye Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İstanbulspor ile lisans çıkardı. Oyuncunun buna rağmen ikinci devrede de Kıbrıs'a forma giymeye devam edeceği öğrenildi. Başarılı savunmacı yaptığı açıklamada Kıbrıs'ta forma giymeye devam etmek istediğini söyledi.

Müslüm, Dumlupınar'ın kendisini aramaması durumunda ikinci devrede başka bir Kıbrıs ekibinde forma giymek için tekliflere açık olduğunu kaydetti.

Haksız fesih nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 6 ay süreyle ceza alan ve maç eksiği yaşamaması için Kıbrıs’a kiralanma formülü geliştirilerek Kıbrıs’a gönderilen Müslüm Aydoğan; 24 Kasım tarihinde Kastamonuspor 1966’nın sözleşmesini tek taraflı feshetmesiyle serbest kalmıştı.

Aydoğan’a 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden eski takımı İstanbulspor kucak açtı. İstanbulspor ile anlaşan Aydoğan, 3 Mart 2017 tarihinden önce Türkiye’de forma giyemeyecek.