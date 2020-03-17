Türkiye'de karantinadan kaçanlar yakalandı

Erzurum Valisi Okay Memiş, umreden döndükten sonra karantinadan kaçarak Erzurum'a gelmeye çalışan 28 vatandaşı Çorum’da yakalattıklarını söyledi.

Vali Memiş, umreden gelen Erzurumlu vatandaşların sırf karantinaya yakalanmamak için özel bir otobüs firmasını kiralayarak kaçak olarak Erzurum'a gelmeye çalıştığını ama Çorum’da yakaladıklarını açıkladı.

Memiş, yakalanan Umrecilerin Konya ve Ankara’ya yönlendirildiğini de söyledi.