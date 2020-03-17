Türkiye'de ilk ölüm gerçekleşti

Türkiye Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de corona virüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu. Koca, "Corona virüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim" dedi. Sağlık Bakanı ayrıca Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Olayın Çin'de ortaya çıktıktan sonra sorunun niteliğini ilk kavrayan ülkelerden biriyiz.

İnsanlık bu tablonun içindeyken, Türkiye'nin kendini tümden yalıtması imkan dışıydı.

Yedi gün önce size ilk vakayı bildirmiştim.

Araştırmaların kesin olarak ortaya koyduğu gerçek ise farklı yaş grupları üzerindeki etkisi.

Yetişkin yaş gruplarında sonuç yaşın ilerlemesine bağlı olarak değişebiliyor. Yaşlılar yüksek risk grubundadır.

Bu gece sizi ve bütün halkımızı üzen bir haberi, aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim.

Corona virüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim.

Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı çalışanından aldı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum.

Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur."