Türkiye'de ilk Corona virüs vakası

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsle ilgili açıklama yaptı. Koca, Türkiye'de ilk virüs vakasının tespit edildiğini belirterek "Test sonucu pozitif çıkan hasta Türk vatandaşı bir erkek" açıklamasında bulundu.

Koca'nın açıklaması şöyle:

Türkiye olarak süreçte çok büyük başarı gösterdik. Komşu ülkeler Avrupa ülkeleri bizim aldığımız sıkı tedbirleri almadı. Küresel salgınların kaçınılmaz tarafları var.

Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Corona virüs şüphesi olan vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı.Test sonucu pozitif çıkan hasta Türk vatandaşı bir erkek. Hastanın genel durumu iyi. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır.

Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır.

Corona virüs, alacağımız tedbirlerden güçlü değildir. Bir hasta topyekun risk değildir. Karantinaya alınmış bir hasta toplumu tehdit edemez.

Biz dünyayı uyarırken aynı zamanda hazırlandık. Bakanlığımız, tüm birimleriyle devletimiz koronavirüsle mücadelesini planladı.

Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım, Bakanlıkça bildirilen Corona virüsten korunma yollarına mutlaka uyalım. Vatandaşımızdan beklediğimiz, 14 gün ve 14 korunma kuralına uyarak bu mücadeleye güç vermesidir.

Risk somut, tedbirler basittir. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir.

Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmaktır. Bu küresel soruna karşı ulusal mücadele vereceğiz.