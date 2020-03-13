Türkiye'de ikinci coronavirüs vakası

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hastanın daha coronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Böylelikle Türkiye'deki koronavirüs vakası 2'ye yükseldi.

TC Sağlık Bakanı Koca, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "DÜN AKŞAM sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz." dedi