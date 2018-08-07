Ayşe GÜLER

Sanayi Odası tarafından, Kuzey Kıbrıs’ın en önemli ihraç ürünü hellimin ‘coğrafi tesciline’ yönelik Türkiye’de açılan davalar sürüyor.

Yasak olmasına rağmen, Türkiye’de ‘hellim’ adı altında üretim yaptıkları ve ürünleri satışa sundukları nedeniyle hem Muratbey Süt Ürünleri hem de SÜTAŞ Süt Ürünleri aleyhine başlatılan hukuki süreç devam ediyor.

Bu konudaki hukuki süreç devam ederken, ‘hellim’ ya da ‘hellim peyniri’ adı altında ürünler etiket yönetmenliğine aykırı şekilde Türkiye’deki raflarda yerini alıyor.

Türkiye etiket yönetmenliğine göre yurt dışından ithal edilen her ürün için hem ‘menşei ülke’ hem de ‘ithal edilen firma’ isminin yazılması zorunlu.

Bu kurallara uymayan ürünlerin ilgili yasaya göre toplatılması gerekiyor.

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Türkiye’de hiçbir firmanın hellim üretimi yapamayacağını dile getirdi, Türkiye’deki etiket yönetmenliğine göre ithal edilen firma ismi ile menşei ülke adının ambalaj üzerine yazılması gerektiğine aksi halde bu kurala uymayanların yasa dışı işlem yapmış sayıldıklarını kaydetti.

Öte yandan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Sanayi Odası’nın Türkiye’de hellim tescili aldığını, bu kapsamda da bazı firmaların Türkiye’deki hellim üretiminin yasaklandığını belirtti.

Ne KKTC ne de Türkiye’deki bir firmanın Türkiye’de hiçbir şekilde ‘hellim peyniri’ adı altında üretim yapamayacağına vurgu yapan Naimoğulları, “Hem yasal hem de siyasi olarak bu işin üzerine gidilmeli.

ETİKET YÖNETMENLİĞİNE AYKIRILIK… Yasal süreç devam ederken, ‘hellim’ ya da ‘hellim peyniri’ adı altında ürünler, etiket yönetmenliğine aykırı şekilde Türkiye’deki raflarda yerini alıyor.

Reha Süt Ürünlerinin Türkiye’de satışı yasaklanmıştı…

Hatırlanacağı üzere Sanayi Odası, Türkiye’de ‘hellim’ ismiyle satış yapan Reha Süt Ürünleri Sanayi Ltd ve SÜTAŞ aleyhinde ara emri kararı almıştı.

2015 yılının ilk aylarında açılan ve halen süren davada alınan ara emri kararı ile mahkeme SÜTAŞ’ın 1 ton hellimine el koydu, Reha Süt Ürünleri Sanayi Ltd’in de ‘hellim’ adı altında Türkiye’de satış yapmasını yasaklanmıştı.

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Türkiye’de hiçbir firmanın hellim üretimi yapamayacağını dile getirdi, Türkiye’deki etiket yönetmenliğine göre “ithal edilen firma ismi ile menşei ülke adı”nın ambalaj üzerine yazılması gerektiğini, aksi halde bu kurala uymayanların yasa dışı işlem yapmış sayıldıklarını kaydetti.

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk: 2 firma ile ilgili yasal süreç devam ediyor

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, hellim tesciline yönelik ciddi bilgi kirliliği olduğunu söyledi.

Şu anda Türkiye’de Muratbey Süt Ürünleri ile SÜTAŞ Süt Ürünlerine yönelik hukuki sürecin sürdüğünü aktaran Avunduk, daha önce yargıya taşınsa da Reha Süt Ürünleriyle ilgili de uzlaşıya varıldığını belirtti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Avunduk, hellim tesciline yönelik denetimlerin sürdüğünü, Mart ayında Sanayi Odası’ndan bir heyetin Türkiye’deki marketleri tek tek gezerek kurallara uymayan hellimleri topladıklarını ifade etti.

Türkiye’de hiçbir firmanın hellim üretimi yapamayacağını dile getiren Avunduk, “Türkiye’de 8-10 ulusal-global marka var. Hellimlerin hepsi KKTC’de üretilir” dedi.

Avunduk, Türkiye’deki etiket yönetmenliğine göre ithal edilen firma ismi, menşei ülkenin ambalaj üzerine yazılması gerektiğine değinerek, bu kurala uymayanların yasa dışı işlem yapmış sayıldıklarını kaydetti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları: Türkiye’de hellim üretimi yasak

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Sanayi Odası’nın Türkiye’de hellim tescili aldığını, bu kapsamda da bazı firmaların Türkiye’deki hellim üretiminin yasaklandığını belirtti.

Naimoğulları, tescile rağmen, kurallara uymayan ve hukuki sürecin başlatılması gereken birçok firma olduğunu söyledi.

Ne KKTC ne de Türkiye’deki bir firmanın Türkiye’de hiçbir şekilde ‘hellim peyniri’ adı altında üretim yapamayacağına vurgu yapan Naimoğulları, “Hem yasal hem de siyasi olarak bu işin üzerine gidilmeli. Yalnızca Sanayi Odası değil, Ekonomi Bakanlığı, Hükümet’te bu konuda adım atmalı. Gayrı yasal şekilde üretim yapanlar durdurulmalıdır” dedi.