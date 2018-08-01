"Türkiye'de futbol siyasetin kontrolünde"

Deniz Naki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdiği için Almanya'da ırkçılığa maruz kaldığını belirterek Alman Milli Takımı'ndan ayrılan futbolcu Mesut Özil'le ilgili Twitter hesabından açıklama yapması sonrasında ilk kez euronews’e konuştu.

Türkiye’ye dönmesi halinde tutuklanacağına kesin gözü ile baktığını söyleyen Naki “Futbol hayatım için öyle acımasız kararlar ve cezalar verdiler ki bırakın futbol oynamayı Türkiye’ye gitsem cezaevine gireceğimden eminim” şeklinde demeç verdi.

Alman Milli takımının U katogorisinde oynarken hiçbir ayrımcılık ve ırkçılığa maruz kalmadığını söyleyen eski Amedspor’lu Deniz Naki “Ben ayrımcılığı da ırkçılığı da Türkiye’de yaşadım. Türkiye’de herşey tek bir adamın ağzından çıkan sözlerle yapılıyor. O isterse sizi terörist ilan ediyor isterse baştacı” dedi.