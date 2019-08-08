Türkiye'de deprem: Denizli sallandı

İzmir'de sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından Denizli de art arda iki kez sallandı.

Son deprem saat 14.25'te meydana geldi. Merkez üssü Bozkurt ilçesi olan depremin büyüklüğü 6.0 olarak kaydedildi. Şiddetli deprem niteliğindeki sarsıntı, 7.09 kilometre derinlikte gerçekleşti.



YIKILAN BİNALAR VAR



İlçede bazı binaların yıkıldığı, enkaz altında kalan vatandaşlar olduğu belirtiliyor. İlçede büyük bir panik yaşandığı öğrenildi. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Enkaz altından çıkarılan vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

NTV'ye konuşan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Can kaybı yok, ufak yaralanmalar var. Çöken evlerin altında kalanlar oldu" dedi. Çelik, şunları söyledi:

"15-20 saniyenin üzrinde süren bir deprem yaşadık. Kriz masasını oluşturuyor. Pek çok evde hasar var. Çatılar çöktü, güneş enerjileri çatladı. Derin çatlaklar var. 1-2 ev yıkılmasına rağmen ölüm ya da ağır yaralanma söz konusu değil. Vatandaşlarımız çok korktu, şu anda herkes dışarda. Vatandaşlarımızı sakinleştirmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Hepsine ulaşamadık, bazılarında hasar olduğunu öğrendik."

"100 HANE GİRİLEMEYECEK DURUMDA"

Tutluca Belediye Başkanı Hüdai Karaşahin ise şunları söyledi:

"192 hanemiz var. 100 kadarı hasarlı girilemeyecek hanemiz var. Herkes dışarda gölgeliklerde oturduğu için can kaybı yok. Yardım bekliyoruz, barınma ihtiyacımız var. Evlerin çoğu kerpiç, betonarme evler daha fazla hasarlı."

6 DAKİKA ÖNCE 4.2

AFAD verilerine göre saat 14.19'de ise 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Bu depremin derinliği ise 17,79 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntılar Antalya, Burdur ve Isparta'da da hissedildi.

Haber ve göresel: NTV