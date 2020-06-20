Türkiye'de Covid19 hastaları Lise sınavına sokuldu

Türkiye Adıyaman'da yeni tip coronavirüs (covid-19) tedavisi gören öğrenciler, Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına sokuldu. Sınava ambulansla götürülen öğrenciler için Adıyaman Lisesi'nde izole bir sınıf oluşturuldu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, sınav öncesinde kentteki koronavirüs testleri pozitif çıkan ve tedavi gören öğrenciler için Adıyaman Lisesi'nde izole bir sınıf oluşturuldu.

Bu kapsamda, hastanede bulunan ve evlerinde karantina altında tutulan gençler, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla alınarak, sınava girecekleri okula götürüldü. Öğrencilerin sınavdan sonra yeniden alındıkları yerlere götürülecekleri bildirildi.

Kaynak: AA