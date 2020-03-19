Türkiye’de Coronavirüsten ölenlerin sayısı 3’e yükseldi

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının üçe yükseldiğini açıkladı. Koca, hayatını kaybeden üçüncü kişinin eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman olduğunu söyledi.

Aytaç Yalman'ın 4 gün önce hastaneye müracaat ettiğini ve gelir gelmez karantinaya alındığını belirten Koca, "Yaklaşık 6 saat sonra da hasta kabul ediliyor. O dönemde yapılan test negatif çıkıyor. Fakat klinik bulgusu, özellikle giderek yaygınlaşınca KOAH olmasına rağmen şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor. Bu taramada eşi dahil pozitif çıkanlar oldu" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekillerinin Coronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin sorularını yanıtlayan TC Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasının satır başları şu şekilde:

"Böyle bir vakada başta negatif, pozitif olur mu, olabilir. Başta pozitif olup ve yoğun bakımda yatan, 3 gün sonra negatif olan, 7 gün sonra negatif olan vakamız da var. Aytaç Yalman'la birlikte hayatını kaybeden vaka sayımız 3 kişi oldu. Bu taramaları ve testleri çok yoğunlaştırmış olacağız.

"Kitle bilgili yarın sabahtan itibaren hızlı antijen kiti testini yaptığımız ve yarın sabah itibarıyla teslimi yapılacak olan 15 dakikada hızlı sonuç verebilen kitle daha yaygın, 81 ilimizde bu taramayı yapmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde bu taramaları ve testleri çok yoğunlaştırmış olacağız.

"Güney Kore'de bu hızlı kitlerle 250 bin kişi tarandı. Biz de bu sayının daha ötesi de yakalanabilir. Test için söylüyorum. Meslek örgütleriyle ilgili görüşmeden bahsedildi. Bana milletvekili arkadaşlardan Gamze İlgezdi ve Ali Şeker görüşmek istediklerini meslek örgütleriyle dediğinde 1 hafta sonra görüştüm. Saatlerce bu konuları da konuştuk. Meslek örgütleri 30 kişilik bütün Türkiye'nin birikimi olan kimin nerede durduğuna bakmaksızın Bilim Kurulu içinde kendisini hissedemiyor mu?

"Bu çok önemli bir mücadele, bunun ilk günlerde adına sorun küresel, mücadele ulusal demiştik. 1 kişinin bile bu dönemde bu algıyı, birlikteliği bozmaya hakkının olmadığını düşünüyorum. Sağlık üzerinden politikanın hiç kimseye şifa olmayacağını söylemek istiyorum. Bu dönemde personelimizin çok önemli olduğunu... Birilerini hedef alarak söylemiyorum.

"Malzeme konusunda fırsatçılık yapan çok firma var. Bu dönemde malzeme sorunun çözme noktasında üzerimize düşen sorumluluğu yapacağımıza emin olun. Üniversiteler dahil olmak üzere kendileri talep etmediği halde 50'şer bin maske gönderdim. Herhangi bir ücret istemiyoruz dedim. Bundan sonra da yapıyor olacağız. Bu noktada bu mücadelenin seferberlik halinde yapılası gerektiğine inanıyorum. Bunun da sağlık ordusuyla yapılabileceği, bu ordumuzun fedakar ve özveriyle çalışan şu dönemde risk taşıyarak hastalara müdahalede bulunan kişilerin çok motive edilmesi gerektiği kanaatindeyim. O nedenle ben birkaç cümleyle konuşmamda da ifade etmiştim.

"Bilim Kurulu dedi ki, biz görmüyoruz, bir şekilde x olan zatürre nedeniyle vakalar olabilir, gerçekte pozitif olabilir. Biz daha önce 5 kişi taradık. Çıkmadı.

"Son söz olarak TBMM'de açıklama yapma fırsatı verdiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Bu günleri hep birlikte aşacağız. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum."